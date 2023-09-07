Erdek Kyzikos'taki enerji nakil hattı direk yerlerinde arkeolojik kalıntılar çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Edincik RES ile Erdek İlhan köy arasında yapımı devam eden 154.000 volt X 2 hat enerji nakil hattı projesindeki direk yerlerinde müteahhit firmanın yaptığı sondaj çalışmaları devam ediyor.

Edincik RES ile Erdek İlhan köy arasında yapımı devam eden 154.000 volt X 2 hat enerji nakil hattı projenin en kritik bölümü olan Kyzikos Antik Kenti’nin içinden geçen direk yerlerinde yapılan sondaj - kazı çalışmalarında arkeolojik yerleşimlere ait yapı kalıntılarına rastlandı. Projenin devam edip etmeyeceği veya güzergahın değişmesi konusunda şimdi gözler Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na çevrilmiş durumda.

Hat boyunca toplam 90 direğin dikilmesi planlandığı, aralarında zeytin bahçelerinin de olduğu binlerce ağacın kesildiği, milyonlarca Türk lirası kamulaştırma bedeli ödenerek istimlak edilen yüzlerce dönüm arazilere direklerin büyük çoğunluğunun dikimi tamamlandı. Ancak Kyzikos antik yerleşim bölgesine isabet eden 9 direk yerinde sondaj/kazı çalışmaları devam etmekte. Çalışmalar esnasında Aşağıyapıcı köyü yanındaki liman surları üzerinde, Kyzikos Tiyatrosu’nun alt ve üst taraflarında bulunan 4 direk yerinde yapılan kazılarda antik yerleşime ait yapı kalıntılarına rastlandı.

Kyzikos Kazı Başkanlığı yetkililerinin de nezaret ettiği sondaj/kazı yerlerinde M.Ö. yerleşime ait bina duvarları, yapı elemanları, kanallarla birlikte bir çok küp, sikke bulundu. Böylelikle Kyzikos’un önemli bölgelerinin üzerine beton atılarak kapatılmasının da şimdilik önüne geçilmiş olundu. Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun yapacağı değerlendirme sonucunda bölgedeki kazıların kurtarma kazılarına dönüştürülmesi öngörülüyor. Akabinde kazı çalışması yapılacak alanların genişletilerek büyük bir arkeolojik geçmişi barındıran Kyzikos’un gün yüzüne çıkması yolunda çok önemli bir adım atılmış olacak.

Enerji nakil hattının Kyzikos Antik Kenti’nden geçmesine daha önce proje hazırlıkları sırasında hiç beklenmedik şekilde izin veren Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bu kez izin vermemesi ve Kyzikos’tan geçen güzergahının iptal edilmesi bekleniyor.

Benzer bir projede daha önce Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nden geçen enerji nakil hattının sit alanı dışına çıkarılmasına karar vermişti.