Erdek Seyitgazi Tepesi 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Seyit Gazi tepesi ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.

’Kesin korunacak hassas alanlar’ içinde doğal sit alanı olarak tescilli Erdek Seyitgazi Tepesi’de yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir İli Erdek ilçesindeki Seyitgazi Tepesi Doğal Sit Alanı, Ayvalık ilçesindeki Yumurta Adası, Güneş Adası ile Lale Adası mevkii doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, belirtilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.