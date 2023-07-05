Erdek Tatlısu yangını korkuttu

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu Hamamlı arasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Erdek Tatlısu yangını korkuttu
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Balıkesir’in Erdek ilçesi Tatlısu Hamamlı arasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre Erdek Tatlısu-Hamamlı arasındaki mevkiinde henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yanan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.