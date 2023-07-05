Erdek Tatlısu yangını korkuttu
Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu Hamamlı arasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Balıkesir’in Erdek ilçesi Tatlısu Hamamlı arasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Edinilen bilgiye göre Erdek Tatlısu-Hamamlı arasındaki mevkiinde henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yanan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.