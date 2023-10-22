Erdek'te 10 bin lüfer balığı ağlara takıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, Erdek Körfezi'nde 10 bin lüfer tuttu.

Erdek'te 10 bin lüfer balığı ağlara takıldı
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EditörEditör
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, Erdek Körfezi’nde 10 bin lüfer tuttu.

Erdekli balıkçılar gece saatlerinde tekneyle denize açılarak ağlarını denize saldı. Bir süre sonra ağlarını toplayan balıkçılar, 10 bin lüfer ile limana döndüler. Kasalara yerleştirilen lüfer balığının Bandırma, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi şehirlere sevkiyatı yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman