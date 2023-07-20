Erdek'te 350 sülün ve keklik doğayla buluştu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Milli Parklar tarafından organize edilen etkinlik doğal hayatı canlandırmak için ormanlık alanlara 350 adet sülün ve keklik salındı.

Doğal ortamları kurak ve kayalık alanlar olan sülünler ve kekliklerin doğaya salınımına Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy ve daire amirleri katıldı. Erdek’te salınan 350 adet sülün ve kekliği kaçak avcılardan korumak için, sülün ve kekliklerin doğal hayatlarına alışma sürecinde görevlilerin belirli sürelerde gözlemleme yapacağı belirtildi. Etkinliğe Erdek İlçe Kaymakamı Atakan Atasoy, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ertan Engerek, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan ve Erdek İlçe Tarım Müdürü Vekili Veteriner Hekim Kağan Önat katıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere konuşan Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy, doğaya en iyi ortam sağlayabilecekleri yerlere sülün ve keklikleri saldıklarını söyledi. Atasoy, "İlçemizin her tarafı yaban hayatı bakımından da canlı. Ama tabii ki bu canlılığı gerektiği gibi korumak ve bazen de insanların yaban hayatına vermiş olduğu zararı da telafi etmek gerekiyor. Buraya bıraktığımız sülün ve keklikler doğaya canlılık katacaklar. Keklikler ve sülünler kendi doğal yaşam alanlarında çoğalacaklar ve doğamızı çok daha renkli kılacaklar. Biz doğaya çıktığımız zaman sadece rüzgarın sesini değil aynı zamanda burada yaşayan hayvanların, kuşların sesini duyacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız doğal hayatı en iyi şekilde korumalarıdır" dedi.