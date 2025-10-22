Erdek'te apartman dairesinde korkutan yangın

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Alaattin Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaattin Mahallesi 3026. Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğle saatlerinde daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan bir kişinin dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.