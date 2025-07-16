Erdek'te böğürtlenlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Kabak Tarla mevkisinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erdek'te böğürtlenlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Balıkesir’in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Kabak Tarla mevkisinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tahminen 100 metrekarelik böğürtlenlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alanın tamamen söndürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.