Erdek'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde makilik alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, helikopter ve uçaklarla havadan da müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, çok sayıda zeytin ağacı ve bir işletmeye ait yapı zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.