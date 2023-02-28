Erdek'te dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir’de internet üzerinden iletişim kurdukları kişilere otomobil parçası satma vaadiyle dolandırdıkları ve bu yöntemle aralarında depremzedelerin de bulunduğu mağdurlardan 1 milyon lira haksız gelir elde ettikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Erdek’te sosyal medya platformları üzerinden başka kişiler adına sahte hesaplar açarak buradan araç parçaları satışıyla ilgili ilanlar verdikleri ve bu ilanların ilgi çekmesi için piyasa değerinden düşük fiyatta gösterdikleri öğrenilen suç örgütü üyeleri, irtibat numaralarını arayan vatandaşlara kendilerini Ankara’da esnaf olarak tanıttı. İkna ettikleri vatandaşlara satın alınmak istenilen ürünle ilgili bir an önce fatura kesmeleri gerektiğini, ürünü hemen kargoya vereceklerini, kargo takip numarasını ve ürünün paketlenmiş halinin fotoğrafını Whatsapp üzerinden göndereceklerini söyleyerek vermiş oldukları hesap numaralarına para yatırılmasını sağlayan suç örgütünün, para yatırıldıktan sonra da vatandaşların bir daha ulaşamaması için telefon numaralarını engelledikleri öğrenildi. Bu yöntemle aralarında depremzede vatandaşların da bulunduğu 250 kişiden 1 milyon lira haksız gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü desteğinde harekete geçen polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.