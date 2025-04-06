Erdek'te feribot seferleri iptal edildi

Marmara RoRo şirketine ait bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edildi.

Erdek'te feribot seferleri iptal edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Marmara RoRo şirketine ait bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edildi.

Marmara RoRo’dan yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.45 Erdek-Tekirdağ, 09.00 Tekirdağ-Marmara-Avşa, 10.45 Avşa-Marmara-Tekirdağ ve 11.45 Marmara-Tekirdağ seferleri hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

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Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.