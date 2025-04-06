Erdek'te feribot seferleri iptal edildi
Marmara RoRo şirketine ait bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edildi.
Marmara RoRo şirketine ait bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edildi.
Marmara RoRo’dan yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.45 Erdek-Tekirdağ, 09.00 Tekirdağ-Marmara-Avşa, 10.45 Avşa-Marmara-Tekirdağ ve 11.45 Marmara-Tekirdağ seferleri hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.
Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.