Erdek'te kaçak alkol operasyonu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak alkol operasyonunda 10 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 Ağustos günü yasa dışı alkol imalatı ve satışı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; İzmir’den kargo firmaları aracılığı ile Erdek’e gönderilen ve alkollü içki imalatında kullanılan 100 litre etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Erdek Polis ekipleri tarafından İzmir’deki ilgili firmaya ve 10 şahsa adli ve idari işlem başlatıldı.