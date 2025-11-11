Erdek'te kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştıği kazada 1 kişi yaralandı.

Erdek'te kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştıği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ş. yönetimindeki 10 AJG 501 plakalı motosiklet ile 10 E 1370 plakalı kamyon, Erdek girişinde akaryakıt istasyonu önünde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan Ş. yaralandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Batuhan Ş., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.