Erdek'te meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Tufan G. yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda Tufan G. ve artçısı Hasan S. yaralandı. Olay yerine gelen 122 acil sağlık ekipleri tarafından yararlılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başladı.