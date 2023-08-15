Erdek'te orman işçisi dere yatağına düştü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dere yatağına düşen orman işçisi, Jandarma ve İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı.

Erdek'te orman işçisi dere yatağına düştü
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde dere yatağına düşen orman işçisi, Jandarma ve İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı.

Erdek Atatürk mah Muğle Mevkiinde dere yatağına düşen orman işçisi M.Ö. Erdek İtfaiye ve Jandarmanın koordineli çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim edilen yaralı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.