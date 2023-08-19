Erdek'te otomobil sitenin duvarını yıkarak asılı kaldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil sitenin duvarını yıkarak asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken sitede oturan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobil sitenin duvarını yıkarak asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken sitede oturan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Bahar Ölçer yönetimindeki 16 BBD 20 plakalı otomobil Erdek-Ocaklar yol ayrımında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan sitenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan araç asılı halde kaldı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, gecenin sessizliğinde büyük bir gürültü duyan site sakinleri kendilerini sokağa attı. Polis ekipleri kazayla ilgili rapor düzenlerken, duvarda asılı kalan araç çekici vasıtasıyla kaldırıldı.