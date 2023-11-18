Erdek'te pompa yangını paniğe neden oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde apartmana ait bodrumda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Erdek Yalı mahallesi Sahil sokakta Toprak apartmanına ait bodrum da ortak kullanım alanında yangın meydana geldi. Olay yerine gelen gelen Erdek İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmana ait su tahliye pompasının elektrik kontağının neden olduğu tahmin edilen yangın söndürüldü. Apartman sakinlerinde paniğe neden olan yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Servis ve Polis Ekiplerinin de intikal ettiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.