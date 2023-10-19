Erdek'te restoran yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erdek'te restoran yandı
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Erdek Yalı mahallesi Nehire Sıtkı Caddesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın büyüyerek yandaki işyerleri ve evlerin bulunduğu binaya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa zamanda kontrol altına aldı. Çevrede büyük paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.