Erdek'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğunu öğrenilen ve Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda çay bahçelerinin önünde karşılaşan Y.O.V. ve E.Ü. isimli şahıslar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.Ü. yanında bulundurduğu silahı ile üç el ateş ederek Y.O.V.’yi dizinden yaraladı. E.Ü. olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Y.O.V. Erdek Neyyire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan E.Ü. polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerini şeritler ile çevreleyerek inceleme başlattı.