Erdek'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Erdek'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca,kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde,Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 3 adet Osmanlı dönemine ait seccade, 1 adet tabanca ve 43 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.