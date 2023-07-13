Erdek'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca,kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde,Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 3 adet Osmanlı dönemine ait seccade, 1 adet tabanca ve 43 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.