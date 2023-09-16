Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü S.G. ve araçtaki R.G. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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