Erdek'te trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erdek'te trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Düzler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AKD 195 plakalı motosiklet sürücüsü E.S. kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen 10 AEB 995 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor.