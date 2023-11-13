Erdek'te uyuşturucu madde temin eden şahıs yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde şüphelenilen 2 kişinin aramasında üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahıslara uyuşturucu temin eden kişi gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 Kasım gece 01.30 sıralarında yapılan çalışmalar sırasında Sahil Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen İ.S. (27) ve A.E.Ö. (40) isimli şahıslar durduruldu. A.E.Ö.’nün üst aramasında 1 gram metamfetamin, İ.S.’nin üst aramasında ise 2 gram metamfetamin bulunarak muhafaza altına alındı. Şahısların, ele geçirilen maddeleri Ö.G.G. (37) isimli şahıstan temin ettiği belirlenerek, Ö.G.G.’nin ikametinde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin, 1 adet ’pipe’ diye tabir edilen aparat ve klozet içerisinde bonzai parçaları bulunarak muhafaza altına alındı. Ö.G.G., mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.