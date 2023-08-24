Erdek'te uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı'nın bölgedeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Erdek'te uyuşturucu operasyonları devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı’nın bölgedeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Erdek Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Erdek ilçesi Çeltikçi Kırsal Mahallesi, kilise sırtı mevkiinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenen Jandarma Ekipleri, olay yerinde 15 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Sorumlular hakkında adli işlemler başlatıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı