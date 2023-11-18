Erdek ve Adalar feribot seferleri iptal edildi

Erdek’te Adalara arabalı feribot seferi düzenleyen Gestaş, fırtına beklentisi nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18.11.2023 Cumartesi Narlı-Marmara hattında, Narlı’dan saat 16.15, Marmara Adası’ndan ise saat 17.30 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

18.11.2023 Cumartesi Güney Marmara (Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi) hattında, Erdek kalkışlı saat 11.00 seferimiz sırasıyla Balıklı (Paşalimanı) ve Marmara Adalarına devam edecek olup Avşa’dan saat 13.00 seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Marmara Adası’ndan saat 16.00’da hareket edecek olan seferimiz Balıklı’ya uğrayıp Erdek’e devam edecek olup, Avşa’dan saat 16.45 seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Erdek’ten saat 19.00’da kalkış yapacak olan seferimiz (Balıklı, Marmara ve Avşa) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

19.11.2023 Pazar günü Güney Marmara (Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi) hattında, Avşa’dan saat 06:00 ve Marmara’dan 06.45 seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Erdek’ten saat 11.00’de hareket etmesi planlanan seferimiz sırasıyla Balıklı (Paşalimanı) ve Marmara Adalarına devam edecek olup Avşa kalkışlı saat 13.00 seferimiz iptal edilmiştir. Marmara’dan saat 16.00’da yapılması planlanan seferimiz sırasıyla Ekinlik, Avşa ve Balıklı Adalarına uğrayarak tarifeye uygun şekilde yapılması planlanmaktadır. Erdek’ten saat 19:00 seferinin de (Marmara ve Avşa) tarifeye uygun şekilde yapılması planlanmaktadır.

19.11.2023 Pazar günü Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."