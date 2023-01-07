Erdemir'de 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı

Yassı çelik üreticisi Erdemir’de, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Erdemir’in 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 6 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da imzalandı.

11 Ekim 2022 tarihinde başlanan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan 4 bin 217 saat ücretli çalışanı kapsayan 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Erdemir 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Ankara’da 6 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen oturumda bağıtlandı. 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ni anlaşmayla sonuçlandıran şirketin, önemli varlığı olarak gördüğü çalışanlarını korumaya ve iş barışını sağlamaya devam ettiği belirtildi. Sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren şirketin, çalışanlarından aldığı destekle Türkiye için değer üretmeye devam edeceği belirtildi.