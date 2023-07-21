Erden Timur: 'Avrupa'da ve Türkiye'de çok büyük hedefleri olan kadro oluşturacağız'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bitmesi bekledikleri transfer olduğunu ifade ederek, "Bu sene Avrupa’da ve Türkiye’de çok büyük hedefleri olan kadro oluşturacağız" dedi.

Galatasaray’ın yeni stat isim sponsorluğu imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası finalindeki kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkmalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi ve bu konudaki kararın verilmemesinin sorulması üzerine Başkan Özbek, "Bir kupa seremonisinde yönetmeliklerin söylediği şekilde değil de federasyona meydan okurcasına kendi bildikleri uygun forma ile çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. Bunun cevabını federasyon sessiz kalarak vermiş olamaz. Yönetmeliklere karşı gelen takımları, kişileri ayıramazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda da gereğini yapmalıydı. Hala ona davet ediyoruz. Yönetmelikte ne yazıyorsa onu uygula" diye cevap verdi.

Erden Timur: "Çok net bir kurala aykırılık var"

Erden Timur ise bu konuda yaptığı açıklamada, "Hukuk net bir kavramdır. Burada çok net bir kurala aykırılık var. Şu anki kural çok net. Bunun uygulanmaması hukuksuzluktur. Hukuk tanımamak, insan tanımamak demektir. İnsanlığı tanımayanlarla her türlü mücadelemiz devam edecek. Haksızlığa boyun veririz. Hukuksuzluğun basit hale getirilmesi ülkeye, memlekete, geleceğimize çok büyük zarar. Kendi şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanlar, kaygıları ve korkuları nedeniyle bu kadar topluma zarar verecek insanların da önüne geçeceğiz. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Timur ayrıca Avusturyalı futbolcu Marcel Sabitzer ile ilgili girişmelerinin olmadığını söyledi.

Türk Dünyası Turnuvası düzenleyeceklerini belirten Erden Timur, "Her sene bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Türki oyuncusu konusunun öncüsü Galatasaray’dır. Bizim soy bağımız var. Soy bağımız olan ülkelerle bir araya gelinmesi spor anlamında çok kolaylaştırıcı. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu tür iş birliklerini geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa’da ve Türkiye’de çok büyük hedefleri olan kadro oluşturacağız"

Bitmesi bekledikleri transferler olduğunu ifade eden Timur, "Bugün, yarın bitmesini beklediğimiz bir transfer var. Bu sene geçen seneye göre bambaşka. Planımızdaki yegane değişiklik, zorunluktan ötürü Icardi konusu oldu. Icardi için tutulan uçak oraya gitmişti. 14-15 günlük gecikme olacak. O da Icardi açısından çok haklı bir gecikme. En önemli şey sağlık konusu. Diğer konusular devam ediyor. Bu sene Avrupa’da ve Türkiye’de çok büyük hedefleri olan kadro oluşturacağız. Bu kadar erken ön eleme oynanan dönem olmadı. İlk defa Türkiye, sportif başarısızlık dolayısıyla bu kadar erken oynuyor" açıklamasında bulundu.