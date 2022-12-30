Erden Timur: 'Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik.'

Erden Timur: Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik.

Erden Timur: 'Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik.'
Editör
EditörEditör
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Erden Timur: "Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik."