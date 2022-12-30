- Haberler
- Spor
- Erden Timur: 'Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik.'
Erden Timur: 'Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik.'
Erden Timur: Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik.
Erden Timur: "Bu kadar bu işi açıklamaları, herkesin bir arada yapması, sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösterdik."