Erden Timur: "O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."