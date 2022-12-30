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- Erden Timur: 'O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor.'
Erden Timur: 'O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor.'
Erden Timur: O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor.
Erden Timur: "O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."