Erden Timur: 'Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız.'

Erden Timur: Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız.

Erden Timur: 'Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız.'
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EditörEditör
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Erden Timur: "Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız."