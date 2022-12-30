- Haberler
- Spor
- Erden Timur: 'Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız.'
Erden Timur: 'Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız.'
Erden Timur: Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız.
Erden Timur: "Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız."