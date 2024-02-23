Erdoğan: 'CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in oyuncağı haline dönüştürenler utansın'

Balıkesir’de toplanan binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline geldiğini belirterek, "Koskoca CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın" diye konuştu.

Balıkesir Kuvayimilliye meydanında toplanan binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihimize damga vurmuş nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir’de sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale’den Milli Mücadele’ye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir’in bugün de Türkiye Yüzyılı’na omuz vereceğine inanıyorum. Buna hazır mıyız? Tarihiyle, kültürüyle, tabiatıyla hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarıiftiharımız olan Balıkesir, kendine yakışanı yapacaktır” dedi.

"Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kime borçlandığı da tam bir muamma"

Miting alanında 85 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, “Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün, bu alanda ne kadar kişi var biliyor musunuz? 85 bin kişi var. Yani yolda, caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerimle hep beraber olduk. Çocuk, kadınlar tüm halk. Bu ne güzellik böyle? Balıkesir’in minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarında ulu orta dillendirmeye, hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma” diye konuştu.

Balıkesir’in oynanan oyunları bozacağını inandığını ifade eden Erdoğan, “Siyasetin, acemi genel başkanı elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç vericidir. Ama benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi? Kazanmak değil, kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısının olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim bilir. Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil” ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da yaşanan komediyi görüyorsunuz"

İstanbul’da bir komedi yaşandığını dile getiren Erdoğan, "İstanbul’da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri ‘Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik’ numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulma kriteriyle değil parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. Biz İstanbul’da Murat Kurum, Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ, Balıkesir’de Yücel Yılmaz isimlerini aynı şekilde diğer yerlerdeki adaylarımızı belirlerken şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettik. İşte bu şekilde tespit ettiğimiz Cumhur İttifakı’mızın belediye başkan adaylarımızın verdiği her sözün arkasında biz varız. Cumhurbaşkanı var, hükümetimiz var, Cumhur İttifakı var" şeklinde konuştu.

"Muhalefette kavga çok sert geçiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet tarafında ise herhangi bir ölçüm yok. Öyle ki kim nereyi kaparsa, elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca da tabii kavga çok sert geçiyor. Değerli kardeşlerim, bilhassa CHP’nin içler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP’nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mubah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı."

"CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir"

CHP’nin kent uzlaşısı diyerek Kandil’le uzlaşı arayışına girmesinin CHP’nin bu ülke ve milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ettiğini kaydeden Erdoğan, "Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP, artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede, ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine de bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübeyle, biliyoruz ki muhalefet adayları, söylediklerinin yüzde 90’ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok" dedi.

CHP’nin ‘engellendik’ yalanına inanmamalarını isteyen Erdoğan, "Kardeşlerim belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı, utanmaz, ’ağır bir şekilde engellendik’ yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de, gönlü de şehrinde olmayanlar kendilerine verilen kaynakları şahsi hırsları ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler. Evet, ben de Dursunbey’in yanındayım. Milleti kandırarak makam mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye’nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları ile ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin ideolojik istismar korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı’yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye’sinde eskinin geçer akçesi, ’Zübük siyaseti’ işlemez, işlemiyor. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi de önümüzdeki seçimler vesilesiyle bu vizyonu, şehirlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyesiyle sizler burada gereken adımları atarken biz de Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Ankara’da üzerimize düşeni yapacağız. Öyleyse şimdi buradan Balıkesir’den öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duyulsun. Hazır mıyız? Balıkesir 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı şehri için kararlı mıyız? 31 Mart’ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Balıkesir’le birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyamaya var mıyız" dedi.

Balıkesir’e 21 yıldır yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, "Kardeşlerim bizim eser ve hizmet siyasetimizin lafta kalmadığının icraatla temellendirildiğinin ispatlarından biri son 21 yılda Balıkesir’e 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok, icraat var icraat. Bu yatırımla, eğitimde 4 bin 830 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 18 bin 168 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Balıkesir’de bin 110 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 2 bin 624 yataklı, 35 hastaneyle birlikte 81 sağlık tesisi yaptık. Aralarında 400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi’nin de olduğu 16 sağlık tesisimizin inşası TOKİ kanalıyla sürüyor. 8 bin 586 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 4 bin 960 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 7 bin 870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 10 millet bahçesinden merkez, Kızpınarı, İvrindi, Sava, Beştepe, Karesi, Dursunbey, Kepsut ve Havran’ı tamamladık. Diğerlerinin de yapımı veya projelendirmesi devam ediyor" diye konuştu.

Yenice, Balya, İvrindi yolunu, Balıkesir-Dursunbey yolunu bu yıl tamamlayacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir, Manisa demir yolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettik. Gökköy Lojistik Merkezi’ni hizmete açtık. Şehrimizi hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Bursa, Bandırma, Balıkesir, hızlı tren hattı projemizin ilk etabını 2025 yılı sonunda bitireceğiz. Koca Seyit Havalimanı’mıza yıllık 3 milyon kapasiteli Balıkesir Havalimanı’mız, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binaları yaptık. Balıkesir’e 26 baraj ile 25 gölet inşa ettik. 8 baraj inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 710 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden. 17 sulama tesisimizle 180 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacağız. Balıkesirli çiftçilerimize toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği var. İstihdamı desteklemek için Balıkesirli işverenlerimize 5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Sanayide, teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir Teknopark ve 10 araç geliştirme merkezi kurduk. Ayrıca Edremit ve Gönen Organize Tarım Bölgelerini faaliyete geçirdik. Enerjide 302 bin abonesi bulunan Balıkesir’e, 17 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içerisinde Manyas’a ve 2026 Balya’ya, doğal gaz arzı sağlama hedefliyoruz" dedi.

“Kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz destekler için kurduğumuz fon bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Bunların yanında şehirlerimizin duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetikle biçimlendirilmiş, tarihi ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmakta önceliklerimiz arasındadır” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, “Doğup büyüdüğü yerde kalmak isteyen insanlarımızın sağlayacağımız destekler ve imkanlarla yanlarında olacağız. Kardeşlerim bütün bunları söylerken biz insanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz. Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremi ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele etmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi selamete çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik. Küresel bir felakete dönüşen Covid-19 salgınının hem sağlık hem de ekonomik yönünü başarıyla idare ettik” şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Erdoğan, “Türkiye’yle birlikte tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. İsrail’in Gazze’deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz. Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderdiğimiz yardımların toplamı 34 bin tonu geçti. Dün 2 bin 380 ton gıda malzemesi taşıyan bir gemimiz daha bölgeye ulaştı. Bu zulmün durdurulmaması halinde bölgemizde yanacak ateşin bizi de etkilemesi kaçınılmaz. Her kim bu meselenin bizimle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa ya dünyadan habersizdir ya da başkaları hesabına çalışıyordur. Dolayısıyla Gazze’deki zulmün, tacizlerin durması için hiçbir istisna koymadan söylüyorum. Elimizdeki tüm imkanları kullanacağız” dedi.

Türkiye’nin güney sınırındaki teröristlerle mücadelenin süreceğini belirten Erdoğan, “Yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar’da bu teröristleri çökerttik mi? Cudi’de bunları çökerttik mi? Bunları o dağlardaki inlerine gömdük mü? Şimdi neredeler? Mesele bu. İnşallah bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlamayla ve atacağımız ilave adımlarla çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimin beklentilerini karşılayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bunu milletimizin istifadesine sunmaktan geri durmayacağız. İşte bakın şu anda Gabar’da günde 35 bin varil petrol çıkartıyoruz. Bu şimdi nereye gelecek? 100 bin varile. Kardeşlerim ülkemizin 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirebilmenin gerisinde tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız. Bu duygularla tekrar Balıkesir’i selamlıyorum. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.