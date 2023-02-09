Erdoğan'ın ziyaret ettiği apartmanın enkazından 72 saat sonra kurtarıldı

Adana’da dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği apartmanın enkazından bir kadının 72 saat sonra kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam ziyaret ettiği Turgut Özal Bulvarı’ndaki çöken Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana ekipleri bir kadının yaşadığını fark etti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu 45 yaşlarındaki kadın enkazdan 72 saat sonra canlı olarak çıkartıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.