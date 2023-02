Ereğli Belediyesi depremin yaralarını sarmak için her yerde

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan ve büyük yıkıma sebep olan depremin ilk anından itibaren canhıraş bir şekilde çalışıyor.

İlk etapta toplanma merkezleri olarak Oğuz Ata Sosyal Tesisleri, Belediye Kültür Merkezi ve Bolkar Düğün Salonu toplanma merkezi olarak belirlenip Ereğlililerin tedbir olarak evlerinden çıktıklarında buralara gelmeleri istenerek soğuk havada kalmalarının önüne geçti. Ayrıca toplanma merkezlerinde vatandaşlara sürekli sıcak çorba, çay ve yemek ikramında da bulunuldu. Kültür Merkezinde kaymakamlıkla iş birliği ile başlatılan yardım kampanyasının yanı sıra deprem bölgelerine gönderdiği 5 adet iş makinası, cenaze yıkama aracı, jeneratör aracı ve 55 kişilik arama kurtarma ekibiyle depremin yaraları sarma noktasında kıymetli bir çaba ve gayret gösteriyor. Kültür Merkezinde toplanan kuru gıda, kıyafet ve hırdavat malzemeleri deprem bölgesine tırlarla taşınarak depremzede vatandaşlara bizzat dağıtılıyor. Bununla birlikte araçlar ve ekipler ihtiyaç olan noktalara anında giderek AFAD’ın yürüttüğü çalışmalara büyük destek veriyor. Ayrıca Ereğli Belediyesi ilçeye gelecek depremzedeleri misafir etmek için 710 07 07 numaralı hat üzerinden ulaşımları ile barınmalarına imkan sağlamaya çalışıyor ve her an acil ihtiyaç listeleri ile daha çok işe yarayacak malzemelerin getirilmesi noktasında halkı uyarıyor. Tüm bunların yanında deprem bölgelerine destek için giden ve Ereğli’de mola veren askerlere ve polislere Ereğli Belediyesi tarafından ikramlarda bulunarak uğurlanıyorlar. Özellikle Kültür Merkezinde gönüllü gençler, kadınlar, tüm vatandaşlar gelen malzemeleri tek tek ayırarak paketliyor ve özenle tırlara yükleniyor. Ereğli Belediyesi ve ilçe halkı tek yürek olarak el ele büyük bir destek örneği gösteriyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da, her an sahada çalışmaları an be an takip ediyor. Gönüllülük esasına göre çalışan herkese ve deprem bölgesinde hizmet veren ekiplerine teşekkür eden Başkan Oprukçu, bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun her türlü zorlukların üstesinden gelecek kudreti aziz Türk Milleti’ne verdiğini ifade etti.