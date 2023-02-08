Ereğli Kaymakamlığı yardımları yola çıkardı

Kdz. Ereğli kaymakamlığı bünyesinde yapılan yardım kampanyaları deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ereğli Kaymakamlığı yardımları yola çıkardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kdz. Ereğli kaymakamlığı bünyesinde yapılan yardım kampanyaları deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kaymakamlık bünyesinde başlatılan yardım kampanyasında deprem bölgesine 25 tır, 5 kamyon, 1 kamyonet, 3 pikap ve 1 arazili araç ile ısıtıcı, battaniye, su, temel gıda ve hijyen malzemesi, çocuk bezi, mam, mont, bot, ayakkabı, çizme, kışlık giyecek, atkı, bere, eldiven, jeneratör, kesme taşı, kriko, manivela, caraskal ve el feneri gönderildi.