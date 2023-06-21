Ereğli Kumyalı Plajı Mavi Bayrağı'na kavuşuyor

Karamürsel Ereğli Kumyalı Plajı, 2023 yılı için Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Mavi Bayrak, 23 Haziran Cuma günü düzenlenecek törenle göndere çekilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ereğli Kumyalı Plajı’nda gerekli çalışmaları yaparak, plajı daha donanımlı hale getirdi. Tüm standartların sağlandığı Karamürsel Ereğli Kumyalı Plajı Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından koordine edilen ve Türkiye temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “Mavi Bayrak Programı” çerçevesinde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajları yapılan başvurular neticesinde 2023 yılı için Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazandı. Bu plajlar arasında bulunan Ereğli Kumyalı Halk Plajı için ilk defa başvuru yapılmış, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda bu plaj da Mavi Bayrak ödülüne layık görülmüştü.

Kocaeli’de bulunan 9 Mavi Bayrak ödüllü plajı temsilen yapılacak törende Karamürsel’in ikinci Mavi Bayrağı Ereğli Kumyalı Halk Plajı’nda göndere çekilecek. 23 Haziran Cuma günü saat 11.00’de başlayacak tören öncesinde ilköğretim öğrencilerine yönelik Mavi Bayrak temalı resim yarışması düzenlenecek ve dereceye giren öğrencilere ödül takdimi gerçekleştirilecek.