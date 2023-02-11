Ereğlili Burcu öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi

Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Burcu Efe, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kdz. Ereğlili Burcu Efe, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans’ın enkazında kaldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada dün Burcu Efe’yi göçük altından çıkardı fakat Efe, bir süre sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kdz. Ereğli’ye getirilen Burcu Efe’nin cenazesi, Bozhane Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Efe’nin ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.