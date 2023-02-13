Ereğlili kuaförler deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren kuaförler Tolgahan Malçok, Salih Ağvalı, Olcay Elmas ve Tayfun Malçok kendi aralarında topladıkları yardımları deprem bölgesine getirerek depremzedelere ulaştırdı. Kuaförler ayrıca bölgede kurtarma çalışmalarına katılarak enkaz altından depremzedeleri çıkarttı.

Kdz.Ereğli’ye dönen kuaförler Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek bölgenin durumunu anlattı. Kuaförler deprem bölgesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Halis Öztürk; "Arkadaşlarımız, bizim camiamızı, Ereğli’mizi temsil ederek, bir taşta bizim için orada kaldırdı, Allah razı olsun. Oradan her gün fotoğraflar attılar, dur durak olmaksızın çalıştılar.

Derneğin dışında 10-12 kuaför toplandık. Kendi bütçemizle ne kadar yapabiliyorsak. Arkadaşlarımız 4-5 gün önce gittiler. Dediler hem Ereğli adına, hem sektörümüz adına bir taşta olsun kaldıralım. AFAD’la birlikte iletişime geçtiler. 4-5 gündür arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. "

Salih Ağvalı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımızla beraber Kahramanmaraş Erbağ sitesinde kazı çalışmasına gittik. Gerçekten televizyonda gözüktüğü gibi değil, oranın birde arka perdesi var o daha kötü. Yani içler acısı bir durum yaşanıyor şuanda orada, nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Yani imkanı olan gitsin. Boş olan herkes oraya gitmeli, orada çok ihtiyaç var insan kuvvetine."

Tolgahan Malçok da 15 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına katkı verdiklerini anlattı. Esnaflardan Tayfun Malçok; "AFAD’ın bize vermiş olduğu görevden çok gurur duyduk, teşekkür ederiz. Oradaki hiçbir şeyi anlatmaya gerek yok. Psikolojik olarak ta çok iyi olduğumuzu sanmıyoruz. Elinde imkanı olan, eli ayağı tutan gerçekten gitmeli, çok ihtiyaç var" dedi.

Olcay Elmas ise "Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun öncelikle. Kuaförlerle aramızda toplanarak diğer kuaförlerinde desteğiyle gitmeye karar verdik. Gerçekten çok kötü yani, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bütün herkesten aynı desteği bekliyoruz" diye konuştu.