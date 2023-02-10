Ereğlili madenciler 110 saat sonra bir çocuğu kurtardı

Kdz. Ereğlili madenciler bir çocuğu hayata döndürdü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden enkaz altında kalan vatandaşları madenciler kurtarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan bir çocuğu daha madenciler kurtardı.

Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Ereğlili madenciler 110 saat sonra enkaz altından bir çocuğu çıkardı. Enkaz altından çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Madenciler arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.