Erel in Anka'ya dönüşü güzel başladı.

Yeni ismi ile ilk turnuvasına katılan Anka Spor Kulübü depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek İstanbul Büyükler Taekwondo İl Şampiyonasında Milli Sporcu, Spor Akademisi 2.Sınıf öğrencisi Halil Eren Muslu kilosunda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Kadir Saraç: “Yeni ismimizle katıldığımız ilk turnuvada altın madalya almak bizleri gururlandırdı. Anka Spor Kulübü her zaman küllerinden yeniden doğarak başarı üstüne başarı kazanmaya devam edecek ve Anka’nın yükselişi devam edecek. Bizimle kalın. Gözünüz bizde olsun.Sporcumuz Halil Eren Musluyu tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

Milli Antrenör Ahmet Akpınar: “Geçmişte ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve Silivri’mizi en iyi şekilde temsil ederek ismimizden sıkça söz ettiriyorduk. 2020 yılında tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi ortamı spor camiası olarak bizleri de etkiledi ve uzun süredir yerimizde saydık, kulüp ismimizin güncellenmesinden sonraki ilk şampiyonluğumuzu Eren kardeşim alarak Anka’nın yükselişinin ateşini yakmış oldu. Kanatlanıp yolumuza devam edeceğiz. Genç kardeşlerimin ciddi emek ve gayretleri sonucu geçmiştekinden çok daha fazla ve büyük başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok. Yolumuza devam ediyoruz.” dedi