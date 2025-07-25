EREN 4x4 Malezya'da üretilecek

KATMERCİLER ile Malezya merkezli DEFTECH firması arasında "EREN 4x4 Yüksek Hareket Kabiliyet Hafif Taktik Araçlar" için işbirliği anlaşması imzalandı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Türkiye’nin önemli kara araçları üreticisi KATMERCİLER ile Malezya merkezli DEFTECH firması arasında yapılan anlaşma ile EREN 4x4 araçlarının Malezya versiyonu üretilecek. Üretilecek araçlarla bölge ülkelerine ihracatı artacak. Sözleşme KATMERCİLER CEO’su Mehmet Katmerci ile DEFTECH CEO’su Mohammed Shanaz bin Mohammed Shees arasında imzalandı. KATMERCİLER Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Fahrettin Akpak, yaptığı açıklamada, bu iş birliği çerçevesinde EREN’in Malezya’da üretimi ve EREN’in Malezya’da geliştirilmesi için bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Uzun bir yol olduğunu ve iyi bir proje olduğunu aktaran Akpak, "DEFTECH firması ile geliştireceğimiz EREN’in Malezya ve Malezya’nın yanındaki ülkelere uygun versiyonuyla beraber o bölgede EREN’in satış potansiyelini ve satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda EREN’in tasarımının ortak anlamda geliştirilmesiyle beraber Malezya’da lokalizasyon, Malezya’daki malzemelerin kullanımı ve oraya da teknoloji transferi de bu kapsamda hedeflenmekte. Malezya’nın çevre ülkelerine satışıyla beraber EREN aracının farklı bir versiyonu da ortaya çıkmış olacak. 4x4 zırhlı bir aracımız fakat biraz daha hafif bir araç. Yine koruma kabiliyeti koruma seviyesi, balistik koruma seviyesi oldukça yüksek olan bir araç. Balistik koruma seviyesinin yüksek olması aracın ağırlık anlamına geliyor ve biz ağırlığını düşürebilmek adına çift katmanlı bir zırh teknolojisi kullandık. Ayrıca aracın içerisinde yaptığımız mekanik tasarımlarla da hem ergonomisini geliştirdik hem de yapısal anlamda geliştirdiğimiz sistemlerle aracın manevra kabiliyeti de çok üst düzeye çıkarttık ve bu sayede DEFTECH’in ve diğer kullanıcıların beğenişini topladık" dedi.

Fuarda HIZIR ve UKAP sergileniyor

Akpak, firma tarafından IDEF 2025’te HIZIR 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Aracı ile Orta Sınıf 2. Seviye İnsansız Kara Aracı UKAP’ın sergilendiğini kaydetti. HIZIR’ın sektöründe öncü olduğunu vurgulayan Akpak, "HIZIR aracı 400 beygirlik gücüyle, otomatik şanzımanıyla öne çıkan bir aracımız. Bu aracın bu kadar güçlü olmasıyla beraber manevra kabiliyetini ve off-road ve on-road alanında hareket kabiliyetini arttıracak sistemlerle donattık. Bunların içerisinde bağımsız süspansiyon sistemi ve içeriden ya kumandalı merkezi lastik şişirme sistemi içeriden bir düğmeye bastığınızda lastikler inip tekrar şişebilip istenilen araziye; kum olsun, çamur olsun, off-road olsun o araziye uyum sağlayabilen bir sisteme sahip. Ayrıca patlaması durumunda, lastiğin zarar görmesi durumunda hareket kabiliyetinden bir şey kaybetmeden yoluna devam eden bir araç. Lastiğin içerisinde de ’ranfilad’ dediğimiz bir sistemle donatıldı" değerlendirmesinde bulundu.

4x4 ve bağımsız süspansiyon ve diferansiyel kilitlerine sahip olmasıyla beraber aracın aynı zamanda arazi kabiliyetinin oldukça geniş ve güçlü olduğunu aktaran Akpak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla araç sektöründe çok rağbet gören bir araç. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdik. Önümüzdeki yıl içerisinde de 100 tanenin anlaşması imzalandı. Önümüzdeki yıl içerisinde de 100 tane teslim edeceğiz."