Eren Abluka-18 Operasyonu'nda iki şehit

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda yaralanan iki asker, sevk edildikleri hastanede şehit oldu.

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  • 23.06.2022 09:55
  • Güncelleme: 23.06.2022 10:10
Eren Abluka-18 Operasyonu'nda iki şehit
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen Eren Abluka-18 Operasyonu’nda iki askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Diyarbakır Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘Eren Abluka-18 (Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı) Operasyonu’nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışma esnasında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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