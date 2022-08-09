Siemens
SON
DAKİKA
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
Süper Lig'de heyecan yeniden başladı
Üniversite tercihleri sonrası kiralık konutlara yoğun talep
Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Trakya'da ilaçlanan mısır tarları tırtıllardan temizlendi
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Batman'da devam eden 'Eren Abluka-3' operasyonu çerçevesinde, birisi turuncu kategoride yer almak üzere toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İçişleri Bakanlığı, Batman’da devam eden ‘Eren Abluka-3’ operasyonu çerçevesinde, birisi turuncu kategoride yer almak üzere toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka-3’ operasyonu çerçevesinde Batman’da Yanıkkaya kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birsinin turuncu kategoride yer aldığı belirtilerek şunlar denildi:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

“Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında 09 Ağustos 2022 günü J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi’nde “TURUNCU” Kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu
Doğu Otomotiv, Silivrispor’un ana sponsoru oldu
Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı