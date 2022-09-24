Eren Abluka'da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

‘Eren Abluka-34 Narko Terör’ Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör’ Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlarının 44’üncü gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kg. toz esrar, 180 kg. kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 adet su motoru ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.