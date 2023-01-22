Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş” operasyonu çerçevesinde havan mühimmatı ile çok sayıda toz esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik Diyarbakır’da 645 personelin katılımı ile büyük çaplı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun birinci gününde; Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde; bir adet 81 milimetre havan mühimmatı, 144 kilogram toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış- Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.