Eren Çekiç yeni vergilendirme sistemini anlattı

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Eren Çekiç, 9 Eylül 2025’te Resmî Gazete ’de yayımlanan 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de vergi sisteminde gerçekleşen değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde faaliyet gösteren bazı mükellef gruplarının, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren basit usulden çıkarılarak gerçek usule geçeceklerini hatırlatan Başkan Çekiç, yaptığı açıklamada detaylı bilgiler verdi.

Eren Çekiç, karara göre; her türlü emtia imalatı yapanlar, her türlü emtia alım-satımı yapanlar, inşaat işleri ile uğraşanlar, motorlu taşıt bakım ve onarımı yapanlar, lokanta, kafe ve benzeri işletmeleri, eğlence ve istirahat yerleri işletenler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan taksici, minibüsçü gibi ticari araç sahipleri, kuyumculuk ve benzeri faaliyetlerde bulunanların basit usulden çıkarılarak yeni vergilendirme sistemine tabi tutulacağını söyledi.

Söz konusu düzenleme ile daha önce 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, aralarında Balıkesir’de olan diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarıldığını anlatan Çekiç, "Bu uygulama ile 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için vergileme usulü eşit hale getirildi. Büyükşehirlerde nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyet gösteren esnaf ise gerekli şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek. Amaç, küçük esnafı korurken büyükşehirlerdeki haksız rekabeti önlemek olarak ifade edilmektedir" dedi.

Gerçek Usulde Vergilendirme ne anlama geliyor

Gerçek usulde vergilendirme ile ilgili de açıklamalarda bulunan Balıkesir Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Eren Çekiç, "Bilindiği üzere Basit usulde; vergi muafiyeti bulunmaktaydı, KDV ödenmiyordu, defter tutma zorunluluğu sınırlıydı ve gelir vergisi yılda bir kez ödenirken, geçici vergi ödemesi ise yapılmamaktaydı." şeklinde hatırlatmada bulundu.