Eren Elmalı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen ve disiplin kuruluna sevk edilen Eren Elmalı’nın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Takım, Ümit ve U19 Milli Takımların aday kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım’dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım’dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı’ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.