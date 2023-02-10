Eren Enerji deprem bölgesinde madencileri yalnız bırakmadı

Zonguldak’tan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinin ısınma ve barınma ihtiyaçları yaşadığı yönündeki problemin kamuoyuna yansıması sonrasında harekete geçen Zonguldak Belediyesi’nden sonra şimdi de Eren Enerji harekete geçerek madencilerin ihtiyaç duyduğu teknik ekipman ve malzemeleri afet bölgesine yola çıkardı.

Zonguldak’tan deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin ısınma ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmesinin ardından Eren Enerji de madencileri unutmadı.

Kurtarma ekibinin giysi ve çadır ihtiyaçlarının olduğunun belirtilmesinin ardından Eren Enerji hemen harekete geçti. Eren Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren; şirket yöneticilerine talimat vererek madenciler için gerekli olan her türlü teknik ekipmanı hazırlattığı öğrenildi. Hazırlanan ihtiyaçların madencilere ulaştırılmak üzere yola çıkartıldığı öğrenildi. İki tır dolusu hazırlanarak bölgeye gönderen Eren Enerji’nin duyarlı davranışı tam not aldı.