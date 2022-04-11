Eren Ermiş'e bir görev daha

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü görevini yürüten Meral Türkmen Terlikçi’nin müdürlükten ayrılmasının ardından ilgili müdürlük, hali hazırda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Eren Ermiş’e bağlandı.

EREN ERMİŞ KİMDİR?

1989 yılında Samsun’da doğdu. İlkokul eğitimlerini Beylikdüzü Hüseyin Yıldız ve Büyükçekmece Aşiret Dalcı İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Ermiş, orta öğrenimini ise Silivri Nurullah Baldöktü Ortaokulu’nda bitirdi.

2003 yılında Kumburgaz Mehmet Erçağ Ticaret Meslek Lisesi’ne geçti ve 2006 yılında mezun oldu.

2012 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Medya ve iletişim bölümünü bitirdi.

2004 yılında mesleğe başlayan Eren Ermiş, bölgenin tanınmış gazetecilerinden (babası) İrfan Ermiş’in kurduğu Yörünge Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe adım attı. Uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunurken, Silivri Kasaba Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

2014-2016 döneminde İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği (İYGAD) Genel Sekreterliği ve 2016-2018 döneminde İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Medya Seminerlerine katıldı.

2015 yılında Silivriden.com internet haber sitesini kurarak haberlerini ve köşe yazılarını yayınladı.

Ayrıca 2016 yılında reklam ajansı açarak firmalara dijital tasarımlar ve yayınlar ile sosyal medya hizmetleri verdi.

İGD’nin düzenlediği Zirvedekiler Ödül Töreni’nde “En İyi İnternet Medyası” ödülüne layık görüldü.

Sarı Basın Kartı Sahibi olan Ermiş, Demirören Haber Ajansı (DHA) bölge muhabirliği görevlerinde bulunurken, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi.

