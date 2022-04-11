Eren Ermiş'e bir görev daha

Silivri Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Eren Ermiş'e, Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü de bağlandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 11.04.2022 15:40
  • Güncelleme: 11.04.2022 16:59
Eren Ermiş'e bir görev daha
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü görevini yürüten Meral Türkmen Terlikçi’nin müdürlükten ayrılmasının ardından ilgili müdürlük, hali hazırda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Eren Ermiş’e bağlandı.

EREN ERMİŞ KİMDİR?
1989 yılında Samsun’da doğdu. İlkokul eğitimlerini Beylikdüzü Hüseyin Yıldız ve Büyükçekmece Aşiret Dalcı İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Ermiş, orta öğrenimini ise Silivri Nurullah Baldöktü Ortaokulu’nda bitirdi. 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

2003 yılında Kumburgaz Mehmet Erçağ Ticaret Meslek Lisesi’ne geçti ve 2006 yılında mezun oldu. 

2012 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Medya ve iletişim bölümünü bitirdi. 

2004 yılında mesleğe başlayan Eren Ermiş, bölgenin tanınmış gazetecilerinden (babası) İrfan Ermiş’in kurduğu Yörünge Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe adım attı. Uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunurken, Silivri Kasaba Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 

2014-2016 döneminde İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği (İYGAD) Genel Sekreterliği ve 2016-2018 döneminde İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Medya Seminerlerine katıldı. 

2015 yılında Silivriden.com internet haber sitesini kurarak haberlerini ve köşe yazılarını yayınladı.
Ayrıca 2016 yılında reklam ajansı açarak firmalara dijital tasarımlar ve yayınlar ile sosyal medya hizmetleri verdi. 

İGD’nin düzenlediği Zirvedekiler Ödül Töreni’nde “En İyi İnternet Medyası” ödülüne layık görüldü.
Sarı Basın Kartı Sahibi olan Ermiş, Demirören Haber Ajansı (DHA) bölge muhabirliği görevlerinde bulunurken, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi.
 

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

5
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

6
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

DAHA FAZLA
'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet