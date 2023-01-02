Eren Güler: 'Yeni yıla umutlu bakmak için çabalıyorum'

Sakatlığı sebebiyle bu sezonu kapatan Bursaspor’un başarılı oyuncusu Eren Güler, 2022’nin kendisi adına pek de iyi geçmediğini ancak 2023’e umutlu bakmak için çabaladığını dile getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un en çok güvendiği isimler arasında yer alan Eren Güler, sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası takımını yalnız bırakmıştı. Sezonu kapattığı açıklanan ancak buna rağmen çalışmalarında hız kesmeyen genç futbolcu, taraftarın da takdirini toplamıştı. 20 yaşındaki futbolcu, 2023 yılının ilk günlerinde sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşım yaptı.

Eren Güler, şunları söyledi:

“Kendi adıma sevdiklerimi kaybettiğim, sakatlıklar yaşadığım, pek de iyi olmayan bir senenin sonunda yeni yıla umutlu bakmak için çabalıyorum. Herkesin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.”