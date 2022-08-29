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Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde tespit edilen 2 mağarada 19 adet AK-47 model tüfek, 20 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı, 18 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor
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Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Aabluka-35 operasyonu çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanıldığı tespit edilen Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkiindeki 2 mağara/sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen mühimmatlar ise şu şekilde:

“1 adet zaman ayarlı EYP düzeneği, 20 kilogram TNT patlayıcı, 40 adet fünye, 20 adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, 1 adet elektronik devre paneli, 19 adet AK-47, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16, 1 adet T-40 bombaatar, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet PKM namlusu, 18 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 bin 883 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 adet el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 99 adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme."

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İHA
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