Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti

Sakarya'da makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti
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Sakarya’da makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Makam odasında kalp krizi geçiren Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.